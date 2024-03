Abbiamo paura a denunciare | ci sentiamo soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) EMPOLI "Offese, denigrazioni gratuite e aggressioni verbali sono il nostro pane quotidiano.imparato per necessità a scendere a compromessi, a non farci caso anche se l’offesa ci colpisce personalmente e non professionalmente. Ma è giusto? E’ giusto che, se la sanità non dà risposta e l’utenza non riceve un servizio congruo alle aspettative, l’operatore diventi il bersaglio?" Se lo chiede Alessandro Cresci, rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Asl Toscana Centro. "ricevuto 350 segnalazioni di aggressione nell’arco del 2023 come Asl Toscana Centro - dichiara Cresci - Il 30 per cento (105, ndr) interessano l’ospedale San Giuseppe di Empoli. Ma quello che viene denunciato è solo la punta dell’iceberg. Ci sono ancora troppi ostacoli legati all’iter burocratico, che spingono i colleghi a non formalizzare quanto accaduto. In ...