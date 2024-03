Abbandonato due volte Trovata la mamma 17enne Aveva partorito il bimbo in un supermercato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una storia drammatica con un epilogo a lieto fine. Uno spaccato del degrado che si incontra non di rado nella periferia milanese più profonda, tra case popolari occupate e topi che sbucano dai sacchi della spazzatura ammassati in cortile. In questo contesto complicatissimo, è venuto alla luce a fine gennaio il figlio di una minorenne di origini nordafricane, che per nove mesi ha nascosto la gravidanza ai parenti per paura della loro reazione e che poi ha messo in scena un piano sgangherato per far sì che di quel bambino si occupasse qualcuno di cui si fidava e per tenerlo comunque vicino a sé. Alla fine, il piccolo è stato dato in affidamento pre-adottivo dal Tribunale per i minorenni a una delle coppie in lista d’attesa, mentre la ragazza-madre di 17 anni è stata denunciata per abbandono di minore con l’amica ventenne che l’ha aiutata a partorire in un ...