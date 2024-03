A Roma la carica dei 10000 | nella Capitale dal 7 al 14 luglio i Mondiali Master di Tennistavolo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – L’evento dipiù grande della storia si svolgerà alla Nuova Fiera didal 6 al 14. Gli ITTF Worlds Table Tennis Championships2024 – presented by Stag Global vedranno infatti in gara 6.200 atleti Over 40 (con il 30% di donne), provenienti da ben 109 Paesi dei cinque