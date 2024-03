A casa dal lavoro con la legge 104 per assistere il padre disabile | ma in realtà era in crociera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Lascia ile va in, usando i giorni della104 ottenuti peril genitore. E grazie alla riforma Cartabia potrà restare impunito nonostante la condanna per il reato di truffa. E questo perché al ritorno aveva convertito in ferie i permessi di cui aveva illecitamente goduto e aveva risarcito la Asl. La Cassazione accoglie così il ricorso dell’uomo, contro il verdetto della Corte d’Appello che aveva, invece, negato l’applicazione dell’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto, considerando soprattutto l’aspetto morale della vicenda. Secondo i giudici di secondo grado c’era certamente il dolo da parte del ricorrente, consapevole dei mancati controlli da parte del datore die della difficoltà di ...