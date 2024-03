A Buckingham Palace è foto-mania | dopo Kate Middleton | anche gli scatti di Harry e Meghan risultano manipolati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Oramai è confermato: ladiè stata modificata e ad ammetterlo è stata proprio lei. Ora però sotto indagine finisconoquelle di. Perché? Hanno fatto di tutto per rimanere lontani dai riflettori, ma volenti o nolenti,finiscono sempre in mezzo alle bufere mediatiche. Ora...

"L'alternativa Terrificante...". Terremoto a Palazzo: Kate nel mirino dopo la foto manipolata: Come è potuta arrivare alla stampa l'immagine ritoccata da Kate Middleton Antonio Caprarica sbotta contro l'entourage della famiglia reale: "Dei citrulli, degli incapaci" ...msn

Kate, Whoopi Goldberg la difende: «Conosco pochissime persone che non ritoccano le immagini»: Kate Middleton, in questo periodo, è al centro delle notizie di cronaca rosa a causa del suo intervento e, soprattutto del periodo di recupero che ...msn

Uk, la Regina Camilla riceve in dono una Barbie ispirata a lei. FOTO: Non trattiene il sorriso la regina Camilla. Durante l'evento a Buckingham Palace in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, ha ricevuto in dono una Barbie ispirata a ...tg24.sky