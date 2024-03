A Almaviva e Almawave la certificazione per la parità di genere

(Di mercoledì 13 marzo 2024)e la società del gruppohanno ottenuto da Dnv lasulladi. "Un riconoscimento importante - evidenzia il gruppo - che certifica il livello dell'azienda nell'adozione di misure concrete per colmare il divario die garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso le diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale. "Alla base dei comportamenti del gruppo", evidenzia l'ad di, Marco Tripi - c'è un forte impianto valoriale che indirizza stabilmente le nostre scelte. Tra i principi etici che sostanziano la nostra cultura d'impresa c'è l'attenzione alle persone, la nostra risorsa più importante, e l'impegno a tutelare le diversità e ...

Almaviva , Gruppo italiano di innovazione digitale, e Almawave , Società del Gruppo attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), hanno ... (ildenaro)

Parità di genere, Almaviva e Almawave ottengono la certificazione DNV: www.almaviva.it Almawave Almawave S.p. A. è una società italiana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (AIW. MI), attiva in ambito Data & Artificial Intelligence. Il Gruppo dispone di tecnologie ...

Intelligenza artificiale: Almawave fra le prime aziende in Europa a certificarne l'uso in area medical device: Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva , attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, rafforza ulteriormente il proprio ...