A 103 anni fermata mentre guida per andare da amici | viva la vita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La notizia è che una “arzilla signora” di 103(104 1l 19 marzo 2024), di Bondeno, in provincia di Ferrara, è statain macchina dai carabinieri in piena notte perché non trovava più la strada di casa, dopo aver cercato di raggiungere alcuni. Increduli gli agenti quando nel controllare i documenti hanno verificato l’età, anno di nascita 1920, e il fatto che viaggiava con la patente scaduta da duee senza assicurazione. La notizia ha fatto il giro del web, tra ilarità e incredulità. Io che la conosco, vi assicuro che non c’è nulla di così strano, trattandosi di lei. Parliamo di una donna che è una vera forza della natura, che fino a pochifa aggiustava il tetto di casa da sola e usciva regolarmente quasi ogni sera pera giocare a carte al circolo. Una ...

