66enne ucciso per la strada | era un ex collaboratore di giustizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale di Napoli, si è consumato un episodio di violenza che ha lasciato la comunità sotto shock: Salvatore Coppola, ingegnere di 66 anni, è stato brutalmente assassinato, ricevendo un colpo di arma da fuoco in faccia mentre si trovava nel parcheggio di un grande magazzino in corso Proto Pisani. Questa tragica vicenda non si presenta come un semplice caso di violenza, ma piuttosto come un intricato giallo criminale che affonda le sue radici in un passato complesso e oscuro. Oltre un decennio fa, infatti, Coppola aveva deciso di intraprendere ladella collaborazione con le autorità giudiziarie, fornendo informazioni cruciali riguardanti le attività delle organizzazioni camorristiche operanti nell’area di Napoli Est. Le sue rivelazioni non si limitavano tuttavia al solo ambito della criminalità ...