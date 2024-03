“5 Stelle d’Oro della Cucina” | vince lo chef giuglianese Domenico Errichiello

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Giugliano. “Non sono bravo nell’esternare le mie parole, non so nemmeno cosa stia provando in questo momento, ma veramente è tutto molto bello. Dopo un anno di buio totale, dove cercavi di trovare anche solo una piccola stellina che possa darti uno spiraglio di luce, ne sono arrivate ben cinque” Con queste parole loL'articolo Teleclubitalia.

Da Vitinha a De Paoli, passando per Deplano e le pallavoliste di Conegliano: piatto ricco per la terza Asta di Stelle nello Sport: Proseguono gli appuntamenti con l'Asta benefica delle Stelle nello Sport del 2024 ... distanze brevi dello Stile Libero e vincitore di tre medaglie, una per metallo, oro, argento e bronzo nelle ...savonanews

Caiazzo. Cinque Stelle d’oro confermate per la chef Anna Maria Mone del ristorante ‘Il Sogno, Dream House’: Anche per l'anno 2024 confermate dall'Associazione Italiana Cuochi le Cinque Stelle d'Oro in cucina per Anna Maria Mone, rinomata chef del ristorante "Il So ...teleradio-news

Caiazzo. Cinque Stelle d’oro confermate per la chef Anna Maria del ristorante ‘Il Sogno, Dream House’: Anche per l'anno 2024 confermate dall'Associazione Italiana Cuochi le Cinque Stelle d'Oro in cucina per Anna Maria Mone, rinomata chef del ristorante "Il So ...teleradio-news