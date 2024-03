29 Febbraio 2024 – Il G20 si chiude senza un accordo sulle questioni geopolitiche

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il G20, tenutosi a San Paolo, si è chiusoe in particolare l’Ucraina. E’ stata inaugurata oggi ad Algeri la sede dell’Istituto di ricerca di gas (Gecf). La Francia condanna l’ingiustificabile fuoco israeliano a Gaza. Il cittadino americano che ha pubblicato documenti classificati su Discorò si dichiarerà colpevole. Un incendio è divampato in un centro commerciale in Bangladesh a Dacca provocando almeno 44 morti. Sono in corso perquisizioni dell’Fbi in due case appartenenti ad una consigliera del sindaco di New York. Anche la Russia conferma come esistano numerose basi Sia in Ucraina. La Camera ha approvato finanziamenti anti shutdown. Critiche dal Regno Unito nei confronti del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per alcune sue dichiarazioni legate al rifiuto di ...