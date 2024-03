28 Febbraio 2024 – Il Brasile spinge su tasse a super ricchi e multinazionali

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilsunell’ottica di un sistema fiscale internazionale. A sei settimane dal suo insediamento il presidente del Guatemala Bernardo Arevalò ha istituito una commissione nazionale contro la corruzione. Da gennaio di quest’anno l’Argentina sta rimborsando un debito di 230milioni di dollari per forniture di gas contratto con la Bolivia. Il medico della Casa Bianca ha dichiarato Biden idoneo a continuare ad assolvere al suo incarico. Hamas non sta chiedendo che Israele accetti il cessate il fuoco nella prima fase di liberazione degli ostaggi. Ad affermarlo Mohammad Nazzal. Nuovi raid israeliani vicino a Damasco sono stati registrati dal Ministero della Difesa Siriano. Gli Stati Uniti intimano ad Israele di non utilizzare le armi americane ...