1924-2024 | i 100 anni del monumento ai caduti della prima guerra mondiale di Subbiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo– Unquello ai, un Milite Ignoto, che deve servire a riflettere, a non dimenticare, a far crescere in ognuno l’amore per la Patria e per la Libertà ad iniziare dai più piccoli che ogni giorno gli passano accanto.: centodalla istallazione delai, un centenario che non doveva passare inosservato per i tanti significati che ha in sé, ilaveva bisogno di essere rivalorizzato con un restauro conservativo. “Un restauro che è stato possibile grazie ad un bandoFondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Arte resturo beni mobili e immobili edizione 2023, che ha permesso di ottenere un finanziamento di circa 10.000,00 euro a cui il Comune ...