14 marzo | doppio Europa League di giovedì – Speciale 9 1 | consigli e pronostici sulle scommesse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Mentre l’ruba ancora una volta la maggior parte dei titoli dei giornali di, abbiamo un programma fitto di partite da tutto il continente. Con i pesi massimi europei come Liverpool e Bayer Leverkusen che cercano di prenotare i rispettivi biglietti per i quarti di finale, potremmo essere pronti per una notte nervosa di. Con otto showdown diin programma a metà settimana, abbiamo trovato un paio di mercati diaccattivanti che vale la pena prendere in considerazione. 20:00 Liverpool-Sparta Praga Con l’annuncio a gennaio che Jurgen Klopp avrebbe terminato la sua permanenza di nove anni ad Anfield, il Liverpool desidera disperatamente fare più ...