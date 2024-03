11 motivi per cui alcuni scienziati rimangono nel mondo accademico

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel novembre 2023, un gruppo di 20 professori ha condiviso il motivo per cui hanno scelto di rimanere nelanziché passare a ruoli industriali. Dopo che le ragioni sono state pubblicate su un famoso social media, 11illustrano cosa li spinge a prosperare nel contesto. DARYL YEE: La passione per la ricerca e il tutoraggio Daryl Yee, scienziato dei materiali presso l’EPFL in Svizzera, trova stimolo nella ricerca rischiosa e affascinante, come la stampa 3D del DNA. Apprezza anche il ruolo di mentore, aiutando gli studenti a crescere scientificamente. KATRINA CLAW: La motivazione della comunità La L'articolo proviene da News Nosh.

Milano, 12 marzo 2024 – Come si dorme a Milano, città operosa e frettolosa, secondo uno stereotipo ormai consolidatosi nella narrazione comune? Alla domanda hanno provato a rispondere gli analisti ... (ilgiorno)

Immaginate di essere in vacanza, è l’ora del tramonto, la location è magica – cinematografica – e voi siete uno splendore. Immaginate ora di voler immortalare questo momento perfetto. Quando il sole ... (amica)

"È stata una performance molto scadente la mia. Per quest'anno sono ancora a zero titoli". Quest'anno Novak Djokovic sembra irriconoscibile. Intendiamoci, le qualità straordinarie del tennista serbo ... (liberoquotidiano)

"Vi rispondo....(anzi no)". Che pasticcio Chiara Ferragni: Di ritorno da New York Chiara Ferragni è tornata a parlare con i suoi follower, promettendo risposte ai commenti, ma poi nelle Storie ha fatto un passo indietro o meglio, ha posto dei paletti ...ilgiornale

Associazioni senza volontari . Un questionario on line per capire i motivi della crisi: Aumenta la difficoltà di mantenere attivi alcuni servizi in ambito socio-sanitario. Il progetto di UniPop con Aido, Avis, Croce Rossa, Unicef, Croce Verde, Misericordia e Fratres . .lanazione

Da Nicole Kidman a Fedez: tutte le star che non si sono mai diplomate: Sono tante le celebrities che hanno mai finito gli studi: da Tom Cruise a Ryan Gosling, passando per Harry Styles e Tom Hanks, ecco gli attori che non ...fanpage