100 Nuovi Potatori di Olivi Grazie a Confagricoltura Arezzo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quasi 100disi sono formatial corso diche si è tenuto lo scorso febbraio al Frantoio Paggetti di. Si è così registrata ancora una bella risposta da parte del mondo degli addetti ai lavori, ma anche da quello degli appassionati proprietari di olivete che non vogliono farle andare in abbandono. Piccoli hobbisti, ma anche dipendenti di aziende agricole, possono partecipare al secondo corso di base che si terrà a Lucignano, al Frantoio Cinque Colli nei prossimi 15 e 16 marzo. Sono ancora aperte le ultime disponibilità di posti per questo momento ideato daper diffondere la culturacola. La prima giornata del corso, il venerdì, è ...

Non ci sono stati morti per Coronavirus in Toscana negli ultimi sette giorni (14-21 febbraio 2024). E sono 100 i nuovi casi di Covid -19 registrati: 63 confermati con tampone molecolare e gli altri ... (firenzepost)

Si cercano 100 nuovi dipendenti da inserire nel settore del turismo . Vediamo qual è la sede di lavoro e quali sono i requisiti richiesti. Non lasciatevi spaventare se la città in cui si assumono ... (cityrumors)

