Zeman | “Io pronto a tornare | il dottore mi ha rifatto nuovo”

“Sono pronto a tornare in campo a settembre”. Zdenek Zeman non molla ed è pronto a fare sacrifici per tornare in panchina. Lo ha promesso al primario di cardiologia della clinica Pierangeli, il ... (sportface)

Nessun problema per Zdenek Zeman dopo l'operazione al cuore: il boemo anzi non vede l'ora di tornare in panchina. Ha promesso al chirurgo di fumare soltanto "4 sigarette al giorno" e di bere al ... (fanpage)