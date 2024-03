Genova, 6 febbraio 2024. «Il centrodestra ha ora un’altra serpe in seno radicale , Dopo Zaia in Veneto, pronta a tradire la volontà degli elettori: il presidente della Liguria Giovanni Toti . Lo ... (sbircialanotizia)

Zaia: A fine aprile l'innesto sulla A4 della Pedemontana: "A fine aprile sarà finalmente aperto il casello tra la Ss Pedemontana Veneta e la A4, a Montecchio Maggiore", l'annuncio del presidente del Veneto Zaia. / Ig Zaia (Alexander Jakhnagiev) ...ilgiornale

Rovigo, torna la nave corsara per l’ambiente Goletta Catholica. Zaia: «Continuerà a tutelare le nostre acque»: Albarella, l’inaugurazione dopo il restauro. Uscite didattiche con gli studenti: posto per 3.500 ma il calendario è già completo. Il governatore: «L'abbiamo recuperata» ...corrieredelveneto.corriere

Nuovi medici per il Pronto Soccorso: in Veneto si candidano in 212, ne servivano 160: Debutto positivo per la delibera anti-gettonisti. Lanzarin: altre selezioni per pediatri e anestesisti Ha superato le aspettative la prima applicazione della delibera con cui, lo scorso 16 febbraio, l ...corrieredelveneto.corriere