(Di martedì 12 marzo 2024)11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite negliaerei condottida Stati Uniti e Regno Unito su città portuali e altre località nellooccidentale: lo ha detto alla Reuters un portavoce del governoita riconosciuto a livello internazionale, come riporta l'agenzia di stampa sul suo sito. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva reso noto di aver effettuato seinella giornata di, affermando di aver distrutto un drone sottomarino senza equipaggio e 18 missili antinave nelle aree controllate dagli Houthi.

ROMA Il clima in Medio Oriente si fa sempre più incandescente. Ieri in tarda serata nuovi raid americani, stavolta contro lo Yemen, ai quali hanno partecipato anche mezzi britannici. Gli obiettivi ... (quotidiano)

Guerra Israele a Gaza, Intelligence Usa: «Netanyahu in crisi di consensi». Yemen: ieri 11 morti in attacchi Stati Uniti e Gb: La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci a ...ilmessaggero

Houthi lanciano due missili antinave, Usa rispondono con sei raid: (Adnkronos) - Nuovi raid americani sullo Yemen in risposta ad attacchi degli Houthi. In un comunicato pubblicato su X, il Comando centrale degli Stati Uniti fa sapere che ieri mattina i militanti filo ...msn

Yemen, 'ieri almeno 11 morti in attacchi Usa-Gb': Almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite negli attacchi aerei condotti ieri da Stati Uniti e Regno Unito su città portuali e altre località nello Yemen occidentale: lo ha detto alla ...ansa