Xiaomi MIX Fold 4 | un leak svela nuovi dettagli sul prossimo pieghevole

From satellite support to water resistance, this new foldable could be a huge upgrade: Xiaomi Mix Fold 4 specs and features may have leaked online today. The specs point to a flagship-tier foldable phone with a few nifty features. The Xiaomi Mix Fold series of foldable phones has long ...androidauthority

Xiaomi Mix Fold 4 leak reveals storage, battery, fast charging & other details: Xiaomi is working on the Mix Fold 3 smartphone, after debuting the Mix Fold 3 foldable smartphone back in August 2023. So far, reports have revealed some key details about the device, like the chipset ...gizmochina

Rivelate specifiche chiave di Xiaomi Mix Fold 4, diverse novità: Lo scorso anno Xiaomi ha presentato in Cina il suo smartphone Mix Fold 3 ed ora si dice che il marchio sia pronto a rivelare presto il successore di questo nuovo dispositivo pieghevole, ovvero lo Xiao ...optimagazine