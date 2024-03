X-Men ' 97 | Marvel pubblica un' anteprima in perfetto stile anni Novanta

(Di martedì 12 marzo 2024) IStudios intensificano la promozione del nuovo show in arrivo su Disney+ IStudios hannoto in pienouna nuovadi X-Men '97, serie che proseguirà le avventure del gruppo di mutanti iniziate nella serie animata celebre di quel periodo. Nel nuovo spot,to sui canali social media deiStudios, l'azienda ripropone tutta l'estetica degli'90 per creare l'atmosfera giusta. Ci sono linee di scansione su un televisore a tubo catodico, c'è anche un doppiatore che cerca di fare la sua migliore voce da "tizio dei trailer cinematografici", e la grafica sullo schermo riecheggia davvero bene l'epoca. Ogni piccola parte del lancio promozionale di questo …

L’ultimo aggiornamento di Marvel’s Spider-Man 2 ha sboccato accidentalmente i menu di debug, che potrebbero aver rivelato in anticipo o potenziali DLC del gioco per PS5. Come segnalato prontamente ... (game-experience)

Il cabinato arcade di Marvel vs Capcom 2 in offerta al prezzo più basso di sempre: Il cabinato arcade di Marvel vs Capcom 2 creato da Arcade1UP è in offerta su Amazon ad un prezzo speciale, include tanti giochi in memoria.everyeye

X-Men, Giancarlo Esposito interpreterebbe il Professor X, ma "non in una sedia a rotelle": Aspettando l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, Giancarlo Esposito è tornato a parlare dell'idea di interpretare Charles Xavier, alias Professor X, nella possibile nuova iterazione in ...movieplayer

X-Men ’97: spot celebra la storia della serie e svela un sacco di emozionanti nuove scene inedite: La Marvel ha appena lanciato un nuovo spot televisivo per X-Men '97 e contiene anche alcune fantastiche scene ricchi di azione ...cinefilos