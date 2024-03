WWE | Ci sarà un ladder match a WM! Sei coppie con in palio gli Undisputed Tag Team Titles

(Di martedì 12 marzo 2024) Da quando Nick Aldis è stato nominato GM di SmackDown, con Adam Pearce che è passato ad occuparsi solo di Raw, tra i due GM c’è stata spesso della tensione, tra “invasioni di campo” e scontro sui free agent. Gli affari però sono affari e stanotte Nick Aldis è stato ospite a Monday Night Raw per dare un importante annuncio assieme ad Adam Pearce. Via aidi qualificazione I due GM sono apparsi in un video e hanno annunciato che a WrestleMania XL ciun six-pack tagdove i campioni di coppia del Judgment Day difenderanno i loro titoli contro altre cinque. Nick Aldis si è detto un estimatore della categoria tag e ha esaltato quella della WWE. Dalla prossima settimana inizieranno idi qualificazione nei due show e le ...

