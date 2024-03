WTA Indian Wells | Sabalenka supera Raducanu | Kasatkina torna agli ottavi dopo sei anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Si completa il quadro deglidi finale del WTA di. Abbiamo le partecipanti al quarto turno anche nella parte bassa, e a presidiarla c’è ancora Aryna. La numero 2 al mondo non vive i patemi del debutto e batte comodamente la britca Emma; la sua avversaria sarà Emma Navarro, che nella notte ha vinto il braccio di ferro con Elina Svitolina. Per Coco Gauff, che nella serata italiana di ieri avevato Lucia Bronzetti, la sua avversaria sarà Elise Mertens: la belga ha la meglio in una sfida combattuta su Naomi Osaka, che può comunque ritrovare un po’ di fiducia per il futuro per una risalita in classifica verso zone che più le competono. In nottata Maria Sakkari ha ragione di Caroline Garcia in una partita meno difficoltosa di ...