WTA Indian Wells 2024 | Jasmine Paolini esce agli ottavi contro Anastasia Potapova

(Di martedì 12 marzo 2024)termina il proprio cammino al WTA 1000 didi finale. Nelle migliori otto del torneo californiano ci va la russa, che al termine di un match dai molti capovolgimenti di fronte s’impone per 7-5 0-6 6-3. Il prossimo confronto potrebbe essere tra russe, con la veterana (e omonima)Pavlyuchenkova, oppure con l’ucraina Marta Kostyuk. Il primo brivido lo corre, che va sotto 0-30 nel terzo game, ma ria salvarsi soprattutto premendo col servizio. Sul 2-2 c’è una pericolosa palla break, annullata con tre dritti ben piazzati a seguire il servizio e poi l’appoggio tranquillo. I game restano piuttosto lottati, poi, nell’ottavo, ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Potapova , incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). La toscana è reduce dalla battaglia vinta contro ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) 20:55 Potapova b. Paolini ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) Si chiude qui la DIRETTA ... (oasport)

LIVE – Paolini-Potapova 5-7 6-0 3-6, ottavi di finale Wta Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA: Il live e la diretta testuale di Paolini-Potapova, incontro valido per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells 2024 ...sportface

Indian Wells, Paolini eliminata: Potapova vola ai quarti di finale: La russa, n.33 del mondo e 28esima testa di serie, piega l'azzurra in tre set: 7-5, 0-6, 6-3 dopo un'ora e 48' di partita ...corrieredellosport

Indian Wells 2024, Paolini out contro Potapova: il racconto del match: Indian Wells 2024, Paolini out contro Potapova: il racconto del match. – In attesa della sfida della notte di Jannik Sinner e dopo l’impresa di Luca Nardi – che ha battuto Novak Djokovic – alle ore 19 ...tag24