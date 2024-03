Wta 1000 Indian Wells 2024 | continui saliscendi | Paolini si arrende a Potapova al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Jasminesiad Anastasijaal termine di un match stranissimo ed esce così di scena agli ottavi del WTAdi. Sul cemento statunitense la toscana, reduce dalla battaglia vinta contro Anna Kalinskaya, ha ceduto alla numero 33 del ranking mondiale in quello che era il primo scontro diretto in assoluto: punteggio finale di 7-5 0-6 6-3 per la russa, che incredibilmente subisce bagel nel secondo set, ma riesce comunque a spuntarla, mostrando quanto a volte aleatorie e imprevedibili siano la sfide di tennis. Si ferma la striscia di vittorie a quota sette per la toscana, la russa ai quarti trova una tra l’ucraina Marta Kostyuk oppure l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova. IL MATCH –ha qualche difficoltà al ...