Witsel | «Inter grande squadra | servirà essere al loro livello!»

(Di martedì 12 marzo 2024) Conferenza stampa perad Appiano Gentile alla vigilia di Atletico Madrid-di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme al suo allenatore Diego Pablo Simeone. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Alexalla vigilia di Atletico Madrid-, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come affronterete questa partita? Nelle ultime partite non abbiamo giocato bene, dobbiamo cambiare un po’ la mentalità perché non possiamo continuare così. Domani sarà un’altra partita, di Champions, vogliamo giocare bene e vincere. L’sta dominando il campionato italiano. Come vi siete preparati? L’è sicuramente una grandissima, che sta facendo unastagione. Se saremo al ...

Il migliore in campo per l’Atletico Madrid nella sfida contro l’Inter, Axel Witsel , si è detto deluso dalla sua squadra su BeIN Sports. DELUSI – Witsel non nasconde la delusione: «Non parlo del ... (inter-news)

Axel Witsel , centrocampista dell’Atletico Madrid, ha fatto un ritratto piuttosto pessimistico della situazione in cui versa la squadra dopo la sconfitta contro il Cadice. Come riporta il quotidiano ... (inter-news)

Atletico Madrid Inter: il decisivo ritorno degli ottavi di Champions sarà domani alle 21:00: Atletico Madrid Inter: la decisiva sfida che deciderà gli ottavi di Champions e le sorti del cammino europeo di Inter e Atletico sta arrivando.mam-e

Pronostico Atletico Madrid-Inter: ritorno ottavi di finale Champions League: I Colchoneros di Diego Simeone saranno guidati in difesa dal belga Witsel, mentre a centrocampo sarà Koke ad ... oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione -L’Inter non vince in ...betitaliaweb

Atletico Madrid Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni: L'Inter vola a Madrid per affrontare l'Atletico nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV.trend-online