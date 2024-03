Windows 11 Introdurrà Filtri AI per Webcam | Rivoluziona le Tue Videochiamate

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di martedì 12 marzo 2024)11 Potrebbe RicevereAI per la TuaMicrosoft sembra essere al lavoro su nuoviAI per lasu11, con l’obiettivo di vivacizzare le tue riunioni monotone. Stringhe di testo recentemente scoperte nel pacchetto Local Experience diper la build ancora non rilasciata 26079 indicano l’arrivo imminente diartistici che ti faranno … ?