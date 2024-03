William partecipa ai funerali di Thomas Kingston | il marito di Lady Gabriella

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 12 marzo 2024) Negli ultimi tempi, il principesi tiene lontano dagli impegni pubblici, ma era presente a dare conforto alla cuginanel giorno per lei più doloroso. Il futuro re d’Inghilterra era presente aidi, morto prematuramente in circostanze misteriose.al fianco della cuginaC’era anche il principetra i circa 140 tra amici e familiari che si sono stretti attorno aper dare l’ultimo saluto al, trovato morto in un appartamento di famiglia lo scorso 25 febbraio, aveva solo 45 anni. La cerimonia si è svolta in privato, alle 11.30 la bara è stata ...