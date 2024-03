Wes Anderson svela il motivo della sua assenza agli Oscar 2024 e condivide i suoi ringraziamenti

(Di martedì 12 marzo 2024) Il regista Wesha spiegato in un comunicato perché non era a Los Angeles per ricevere il suo primondo inoltre i. Wesnon ha potuto ricevere di persona il suo primo premioricevuto grazie al cortometraggio live-action La meravigliosa storia di Henry Sugar, ma ha volutore ionline. Il regista ha inoltre spiegato i motivisua, legata alla produzione di The Phoenician Scheme, il suo prossimo film. Idel regista Nel comunicato, Wesdichiara dopo la prima vittoria: "Io e il produttore ...

