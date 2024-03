Webuild | prende forma centrale sotterranea idroelettrica in Australia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nuovi traguardi sono stati raggiunti dal Grupponella realizzazione di Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico in. Nel cantiere di Lobs Hole, nel New South Wales, è stato completato lo scavo delle volte superiori (le calotte) delle due future sale, la sala macchine e la sala trastori, che faranno parte della. Destinata a diventare una delle più profonde al mondo grazie ai suoi 800 metri di profondità, questaavrà dimensioni tali da poter ospitare l'intera Sydney Opera House. In parallelo, sono stati realizzati 100 mila dei 130 mila conci prefabbricati che andranno a rivestire le gallerie, per cui è stato sviluppato un più innovativo e sicuro sistema di costruzione. Il Gruppoe la ...