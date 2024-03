Wall Street accelera | Dj +0 | 65% | Nasdaq +1 | 24%

I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in positivo dopo la partenza in leggero rialzo di Wall street : la Borsa migliore è quella di Londra che sale di un punto percentuale, ... (quotidiano)

I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in positivo dopo la partenza in leggero rialzo di Wall street : la Borsa migliore è quella di Londra che sale di un punto percentuale, ... (quotidiano)

La diretta da Wall Street | Borse Usa deboli dopo il dato sull’inflazione americana. Cinque titoli da monitorare: Wall Street apre la seduta debole. Alle 15:30 il Dow Jones cede lo 0,1% mentre S&P 500 sale dello 0,1% e il Nasdaq dello 0,2%. Le borse Usa non digeriscono il dato sull’inflazione americana, che ...milanofinanza

Usa: inflazione a febbraio risale al 3,2%, +0,4% su mese, ma Wall Street non si ferma: Roma, 12 mar. -(Adnkronos) - Wall Street non sembra farsi 'intimidire' dal dato sull'inflazione Usa che a febbraio ha visto l'indice dei prezzi al consumo Usa salire del 3,2% su base annua, in aumento ...lagazzettadelmezzogiorno

Inflazione Usa leggermente sopra le attese a febbraio: Su base annua i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,2%, leggermente sopra le previsioni degli analisti. Ma Wall Street ha comunque aperto in rialzo e gli esperti continuano a puntare su un taglio ...it.investing