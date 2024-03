(Di martedì 12 marzo 2024) "Ci siamo". È proprio il caso di dirlo per laD femminile Apavche, con la vittoria di sabato per 3-0 contro la ValTecnostiro Castelplanio, hamatematicamente il campionato diD con tredie quindi anche la promozione inC. Una cavalcata trionfale quella delle ragazze allenate da coach Moris Meloni che hanno raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio stagione senza perdere nemmeno una partita e a bottino pieno nel totale dei punti in classifica. "Raggiungere questo risultato e farlo in questa maniera non è scontato e soprattutto non è facile – spiega coach Moris Meloni –. Sono state brave le ragazze perchè sono rimaste sempre sul pezzo esprimendo ogni volta il loro ...

Il Volley Napoli torna alla vittoria nel derby di sabato 9 marzo per 3-0 contro Partenope Volley . Buona la prima per mister Mariano Catelli , subentrato da primo allenatore sulla panchina del Volley ... (2anews)

Volley serie D, promossa con tre giornate di anticipo. L’anno d’oro dell’Apav Lucrezia Calcinelli. Sale in C dopo avere vinto tutte le gare: "Ci siamo". È proprio il caso di dirlo per la serie D femminile Apav Calcinelli-Lucrezia che, con la vittoria di sabato per 3-0 contro la ValVolley Tecnostiro Castelplanio, ha vinto matematicamente il ...msn

Volley In serie C maschile Massa Carrara super Asfaltato il Cascina Cei: "Ottima prova": La Pallavolo Massa Carrara vince 3-0 contro il Cascina in serie C maschile. Coach Cei elogia la squadra per la prestazione e guarda già al prossimo match contro il Cecina. Classifica aggiornata.lanazione

Volley serie B. La Kabel fa una mezza impresa. Ma rischia di servire a pochissimo: La Kabel Volley Prato perde 2-3 contro il Toscanagarden Arno in serie B maschile. Partita combattuta ma la capolista si impone nel tie break.msn