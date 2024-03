Volley serie B La Kabel fa una mezza impresa Ma rischia di servire a pochissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)Prato 2 Toscanagarden Arno 3PRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Cecchi, Postiferi, Lascialfari, Bandinelli. All. Novelli. TOSCANAGARDEN ARNO: Parentini, Testagrossa, Samminiatesi, Crescini, Berberi, Dell’Endice, Aliberti, Simoni, Da Prato, Taliani, Galoppini, Croce, Ciappelli, Nicotra. All. Mattioli. Arbitri: Tizzanini e Armelani. Parziali: 26-24; 16-25; 25-21; 23-25; 5-15. Lastrappa un punto alla capolista del campionato diB nazionale maschile. In sé un bel risultato ma siamo di fronte a unachedi contarenell’economia della classifica dellacadetta e soprattutto ...