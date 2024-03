Volley | Milano schiacciasassi in Champions League! Egonu e Folie strabordanti | Fenerbahce triturato | la finale è più vicina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024)ha sconfitto ilIstanbul con uno schiacciante 3-0 (25-21; 27-25; 25-20) nella semid’andata della2023-2034 difemminile. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno surclassato la corazzata turca guidata da Stefano Lavarini e hanno mosso un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione europea, ma il passaggio del turno andrà conquistato settimana prossima, quando nella metropoli anatolica andrà in scena la sfida di ritorno. Le rosablù dovranno conquistare due set per andare a sfidare la vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul nel match che assegnerà il trofeo, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.era alla sua prima ...