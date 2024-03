Volley femminile | ancora un esame di turco per Conegliano! In semifinale di Champions c’è l’Eczacibasi di Boskovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) L’ultimo ostacolo tra la Carraro Imocoe la finale diLeague èdi Istanbul, seconda squadra turca che si presenta sulla strada delle venete che in stagione sono arrivate a 36 vittorie consecutive e non vogliono fermarsi. Si parte dalla sfida casalinga di Villorba giovedì 14 marzo alle 20.30 conche sa bene di non potersi concedere distrazioni: serve una vittoria piena (3-0 o 3-1) per non correre rischi in Turchia e assicurarsi quantomeno il golden set. La squadra di Santarelli arriva in ottima condizione alla sfida con l’Eczacinasi di Tijana. Buona parte delle venete ha potuto riposare negli ultimi turni di campionato.ha già la certezza del primo posto in classifica al termine della regular season e della qualificazione ...