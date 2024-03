Volley Bergamo 1991 | la retrocessione in A2 è un pericolo concreto | per salvarsi serve un’impresa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Treviglio. Oltre a rappresentare il sesto passo falso consecutivo, la sconfitta interna contro Busto Arsizio per ilrischia di essere quella, a posteriori, decisiva per lain Serie A2. Un ritorno in seconda serie dopo trent’anni che ormai rischia di essere un: aritmeticamente, al momento, sembra uno scenario evitabile, ma andando a fondo per raggiungere la salvezza servirà una vera e propria impresa. Mancano due giornate al termine del campionato di Serie A1 femminile:in più ha una partita da recuperare, valevole per la 23ª giornata giocata in infrasettimanale mercoledì 6 marzo, sul campo di Trentino, al momento ultima in classifica con 8 punti (ne ha 15) ed è già aritmeticamente ...