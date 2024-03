Volley A3 Banca Macerata | prova di maturità

(Di martedì 12 marzo 2024) La vittoria ha assicurato allala garanzia del primo posto nel girone Blu dell’A3 die anche la bontà della rosa che ha dovuto sopperire alle assenze di Orazi e Casaro. Domenica i maceratesi giocheranno a Modica e nell’ultimo della regular season osserveranno il turno di riposo per cui si può programmare le decisive sfide con Mantova, vincitrice dell’altro girone, in cui sarà in palio la promozione in A2. Questa fase si giocherà con la formula delle due partite vinte su tre, con l’eventuale bella al momento a Mantova che ora vanta un miglior punteggio (55 punti) su(53). La perdente tra Mantova eavrà un’altra chance di promozione disputando i playoff dove entrerà in gioco dalle semifinali. La vittoria su Marcianise ha permesso a ...

