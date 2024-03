Vodafone propone ad alcuni di tornare con Google Pixel 7a a 4 | 99 euro al mese

Iliad , la società di telefonia francese, ha proposto una fusione a Vodafone Italia . La proposta, approvata in consiglio di amministrazione e ottenuta l’ok dal principale azionista di Iliad , Xavier ... (italiasera)

Nell’operazione Vodafone Italia è valutata 10,45 miliardi di euro e il gruppo riceverebbe 8,5 miliardi di euro in cash e finanziamento soci (ilsole24ore)

Iliad ha formulato una proposta a Vodafone Italia per la formazione di una joint venture destinata a consolidare le loro attività nel mercato Italiano Iliad ha lanciato una nuova iniziativa per ... (puntomagazine)