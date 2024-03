Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio per reato fiscale dopo acquisto quadro all' asta

(Di martedì 12 marzo 2024) La Procura di Roma ha chiesto il rinvio aper l'ex sottosegretario alla Culturaper sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Debiti che il critico d'arte avrebbe con l'Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. I pm contestano adi aver acquisito un dipinto nel 2020 all'facendo figurare la compagna come acquirente e con denaro di una terza persona, con l'intento di mettere l'opera al riparo da eventuali aggressioni da parte del Fisco.

