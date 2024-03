Vittorio Sgarbi | debito di 715mila euro con l’Agenzia delle entrate | chiesto il rinvio a giudizio

(Di martedì 12 marzo 2024) Salgono a due le opere d’arte su cuideve rispondere. Dopo il caso Manetti,contesta anchedi reati tributari.dimissioni (ilcorrieredellacitta.com)alla sbarra. Per l’ex sindaco di Sutri ed ex sottosegretario alla Cultura la Procura ha riilper l’accusa di frode fiscale. Stando all’accusaavrebbe commesso dei reati tributari nel perimetro della vicenda che lo vede coinvolto nell’acquisto di un quadro di Zecchin. Già a gennaio il programma Report aveva svelato chesi fosse appropriato di un ...

