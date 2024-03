Visnadi | «Milan poco da invidiare all’Inter! Acerbi e altri erano scarti»

(Di martedì 12 marzo 2024)difende l’organico dele lo ritiene non inferiore a quello dell’Inter. Il giornalista cita soprattutto alcuni giocatori nerazzurri. BILANCIO ? Giannia Radio Sportiva sulle dueesi: «Ilha un organico che hadaa quello dell’Inter. A parte l’attaccante non ha niente in meno dell’Inter. Quelli dell’Inter, quando arrivati,di altre società e giocatori a zero, che le altre non volevano più. Sono giocatori, come, Mkhitaryan, Darmian, cresciuti nell’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

Napoli, Calzona: "Rigori Li abbiamo provati con un occhio di riguardo": 'Arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti. Il Barcellona è terzo in classifica ad un punto dalla seconda, non è una squadra in crisi come si vuol far pensare. Noi veniamo qui per passare il ...

Visnadi: "Cascatori e commedianti in Serie A. Stanno facendo figure barbine": In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Gianni Visnadi si è lasciato andare ad un duro attacco nei confronti dei simulatori.

Visnadi esagera: «Barella cascatore e commediante! Non è l'unico»: L'Inter di Inzaghi sta volando in campionato dove è in vetta alla classifica a +15 sulla Juventus e +16 sul Milan. Visnadi risponde ai tanti tifosi rossoneri e bianconeri che durante Microfono Aperto ...