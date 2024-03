Violenza economica | da Conflavoro il progetto per il reinserimento lavorativo di 8 milioni di donne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) “Per ogni donna vittima difisica, 100 subiscono. Si tratta di 8disenza autonomia e senza vera libertà. Firmiamo il protocollo ‘Rinascita Donna’ per aiutare tutte loro a trovare l’indipendenza che meritano e che parte proprio dall’avere un posto di lavoro in un ambiente sicuro”. Così Roberto Capobianco Presidente nazionale die Laura Baldi Presidente diImpresa Donna, a margine del convegno che l’associazione delle piccole e medie imprese ha tenuto a Roma all’Accademia Nazionale di San Luca qualche giorno fa, dal titolo “Impresa Donna – L’imprenditoria femminile contro ladi genere per un modello inclusivo di cultura d’impresa”. “Avvieremo in tutta Italia il ...