Viola Park | parcheggio a ostacoli I residenti fanno ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Ostacolo in vista per il nuovodel: se il consiglio comunale aveva dato il via libera ai 490 posti auto provvisori in più in un’area rurale recentemente acquistata dalla Fiorentina, ilal Tar da parte di un gruppo di cittadini rischia di bloccare tutto. O almeno di farne slittare in avanti i tempi di realizzazione. Il progetto presentato da Acf Fiorentina e approvato dal consiglio, prevede di adibire aprovvisorio cinque ettari adiacenti al parco sportivo. Per i grandi eventi infatti non bastano i 300 posti dell’area sosta provvisoria allestita dal Comune e che verrà cancellata quando verrà realizzato ilscambiatore della tramvia. Non bastano neanche quelli delle vie intorno oltre a quelli prestati dalle scuole limitrofe come il ...