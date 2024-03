Viola misura alternativa alla detenzione | arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dCompagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoun uomo della Val Fortore, già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dProcura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avezzano. L’uomo era stato già condannato per un reato perpetrato diversi anni fa in Abruzzo ed era stato ammesso a fruire di una, nel corso della quale, però, aveva commesso alcunezioni di legge, accertate dai militari, per le quali si è resa necessaria l’applicazione della pena della reclusione per un anno in un istituto carcerario con il pagamento di una multa di ...