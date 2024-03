Vino | Ice preoccupata per cali in Asia e Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Preoccupazione" per il calo delle esportazioni italiane diine negli 'strategici' Usa, in parte bilanciate da quelle in crescita su altri mercati come quello tedesco o dal "fenomeno" Prosecco. E' quanto ha espresso il presidente dell'Ice Matteo Zoppas parlando a margine del Prowein di Duesseldorf. "La situazione per ilè sicuramente di preoccupazione", ha detto Zoppas rispondendo a domande dell'ANSA nello stand dell'Ice della grande Fiera internazionale delche si chiude oggi. "C'è stato un numero negativo, a chiusura del 2023 quasi -7%, nei cinque maggiori paesi importatori: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Canada" mostrando quindi "un trend peggiore rispetto a quello del made in Italy" in generale, ha ricordato Zoppas. La flessione è composta "da oltre un -10%" sia in ...