Vinci Casa martedì 12 marzo 2024 | ecco i numeri

(Di martedì 12 marzo 2024)vincenti. L’estrazione di oggi per il concorso “” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro.vincenti estratti oggi: 07 – 09 – 10 – 22 – 34 Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Estrazione VinciCasa oggi 12 marzo 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, martedì 12 marzo 2024 , alle ore 20,30 va in scena l’ Estrazione del gioco VinciCasa , concorso che permette di ... (tpi)

VinciCasa: due player sfiorano la vittoria l'11 marzo per un premio di oltre 650 euro: Nel concorso Win for Life VinciCasa numero 71 di lunedì 11 marzo soltanto due giocatori indovinano ‘4’ numeri per un premio di oltre 650 euro. Nonostante questo la prima moneta si fa ancora attendere.gioconews

VinciCasa, l’estrazione di lunedì 11 marzo: L’ estrazione di lunedì 11 marzo è: Per finalizzare l’acquisto della Casa, il Vincitore ha 2 anni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale del concorso vinto. Il ...repubblica

VinciCasa: nessuna Casa vinta nei concorsi del fine settimana: Le Vincite di prima categoria non arrivano nel secondo fine settimana di marzo, ma in tanti festeggiano azzeccando quattro numeri.gioconews