Villaricca Opposizione | Da Amministrazione solo superficialità e confusione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 12 marzo 2024). L’chiede le dimissioni dell’ Assessore Monica Di Marino, ritenuta responsabile della vicenda di via Primavera Lacon la quale è stata affrontata la questione di via Primavera è sintomatica dell’azione approssimativa che questasta mettendo in campo, per tramite del sindaco e della giunta comunale. Nello specifico, l’assessore Monica Di Marino con delega – tra le altre – a viabilità e Polizia Municipale, a 5 giorni da decisioni, ribaltamenti, comunicati pubblicati e non firmati; non ha proferito alcuna parola su via Primavera. Nessuna spiegazione su quanto accaduto. D’altronde, l’assessore sembra fedele al suo modus NON-operandi: 0, infatti, sono stati i suoi provvedimenti degni di nota da quando è assessore. Nessun atto coinvolge le sue deleghe. Tra le ...