Villani | M5S | “Insufficienza del servizio di trasporto di Busitalia Campania”

(Di martedì 12 marzo 2024) M5S,: “deldidia Mercato S. Severino, depositata interrogazione in Consiglio regionale” “, società del Gruppo FS, ha gestito ildipubblico urbano a Salerno e la maggior parte dei servizi extraurbani nella provincia dal 2016. Con una produzione annua di circa 11 milioni di chilometri, di cui 3 milioni nell’ambito urbano e 8 milioni in quello extraurbano, la sua presenza è stata cruciale per garantire una mobilità efficiente e affidabile nell’intera area. Tuttavia, a partire dal novembre 2022, e successivamente nel settembre 2023, sono state apportate delle variazioni significative ai libretti orari, che hanno ...

Autonomia differenzia. Villani : “Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione” Prosegue la campagna di sensibilizzazione e mobilitazione in ... (puntomagazine)

Scafati, nasce il gruppo territorio del M5S: ecco da chi sarà guidato: La coordinatrice provinciale Villani: "I gruppi territoriali sono le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle tante persone avvicinatesi al M5S di d ...salernotoday

Villani:” A Scafati nasce il gruppo territoriale”: “I gruppi territoriali sono le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle tante persone avvicinatesi al M5S di diventare parte ... in provincia di ...irpinia24

M5S, Villani: "A San Marzano sul Sarno convegno sull' Autonomia differenziata quali rischi per il Sud con Roberto Fico": La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: "Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione" ...salernotoday