Vigile del Fuoco trovato morto in auto tra Grottaglie e Monteiasi

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoIl corpo di un uomo di 47 anni è statosenza vita nella propria, nelle campagne tra i comuni di. Si tratta di un ex guardia giurata di Taranto che da tempo prestava servizio nel corpo dei Vigili del. L'uomo sarebbea causa di un colpo di pistola al volto, circostanza che ha portato gli investigatori a ipotizzare un gesto volontario, anche se nessuna pista è esclusa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di. Lo smartphone dell'uomo è stato ritagliato in due parti con un seghetto e il suo pc distrutto. Non avrebbe lasciato biglietti.