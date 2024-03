VIDEO – Atletico Madrid-Inter | obiettivo quarti di finale! | Inter Chat LIVE

(Di martedì 12 marzo 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Tema di giornata l’arrivo dei nerazzurri in Spagna, dove mercoledì 13 marzo affronteranno l’per la sfida di ritorno degli ottavi didi UEFA Champions League. Tutto questo e molto altro nella ...

L’ Atletico Madrid batte 2-1 il Betis e accorcia in classifica sul Barcellona avvicinandosi a due punti dalla squadra di Xavi, con una partita in più da giocare. Decisivo l’autogol di Silva nel primo ... (sportface)

VIDEO motivazionale dell’ Inter alla vigilia del match in casa dell’ Atletico Madrid , valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Atletico Madrid - Inter – A seguire le parole contenute nel ... (inter-news)

Champions League, ritorno degli ottavi: dove vedere Atletico Madrid-Inter e Borussia Dortmund-Psv: La gara tra Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa su Amazon Prime VIDEO mercoledì 12 marzo con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è ...quifinanza

Atletico Madrid – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale: La partita Atletico Madrid - Inter di Mercoledì 13 marzo 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions Le ...calciomagazine

INTER - Inzaghi: "Vogliamo arrivare in fondo sia in Champions, che in campionato": Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Sky alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid. Sappiamo che domani per noi sarà una gara difficilissima e importante contro l’Atletico che qu ...napolimagazine