VIDEO – Atletico Madrid | Inter carica | «È il momento di dare il massimo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024)motivazionale dell’alla vigilia del match in casa dell’, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.– A seguire le parole contenute nelpubblicato dall’nel proprio canale YouTube alla vigilia della sfida in casa dell’. “Quante partite ci sono in una partita? Una comincia prima del calcio d’inizio. Una avviene a bordocampo. Una si ripete nella tua testa. Una ti resterà impressa negli occhi. Non importa quante. È ildiil“. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- ...